"سيفهم الأمريكيون خطأهم في المستقبل"... ظريف يهاجم واشنطن مجددا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن الاتفاق النووي يرتبط فقط بالأعضاء المتبقين به ولا علاقة لمبعوث الولايات المتحدة لإيران، براين هوك، بالاتفاق، منوهًا بأن الأمريكيين سيفهمون أن ما فعلوه بالانسحاب من الاتفاق سيعود بالضرر عليهم فقط.

وقال ظريف، إن "الاتفاق النووي يرتبط فقط بالأعضاء المتبقين فيه، ولا علاقة لبراين هوك (المعبوث الأمريكي للشأن الإيراني) بالاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف "الاتفاق النووي مستحكم وسوف يفهم الأمريكيون في المستقبل أن ما فعلوه سيعود بالضرر عليهم فقط".

وكان وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة، السبت الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لفت فيها إلى الخروقات الأمريكية للتعهدات الدولية والانسحاب من الاتفاق النووي، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.