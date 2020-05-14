بالفيديو... ممثل أمريكي يكشف عن إعجابه بجارته ويطلق أغنية

نشر الممثل والمنتج الأمريكي جيك جيلنهال في حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو يغني فيه عن الحب خلال جائحة كورونا.

وتتحدث الأغنية بعنوان "أكروس ذا وي" عن أعجابه الشديد بجارته التي تعيش في الطرف المقابل من الطريق ويرغب في التعرف عليها عندما تنتهي الجائحة، ويعود كل شيء كما كان من قبل.

ووفقا للممثل الهوليوودي أغنية "أكروس ذا وي" من كلمات الفائز بجائزة بوليتزر ديفيد ليندسي إب، وألحان الفائزة بجائزة توني المسرحية جانين تيسوري.

وكتب جيلنهال تحت الفيديو: "لقد قمنا بإنجاز العمل خلال يوم واحد. لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أتعاون مع شخصين مميزين".

وتم إطلاق الأغنية ضمن مشروع بعنوان "مسرحيات 24 ساعة" والذي بدأ في 17 مارس / آذار الماضي، يتم خلاله بالتعاون مع 20 ممثلاً إطلاق أعمال غنائية ومونولوجات مكتوبة ومصورة خلال يوم واحد. ويهدف المشروع إلى جمع الأموال والتبرعات للأشخاص الذين تأثروا وعانوا من فيروس كورونا.

وقد شارك في المشروع عدد من الممثلين منهم إيثان غرين هوك وسينا ميلير.