بالفيديو... مقدم برامج أمريكي يسخر من تصريحات ترامب حول جائحة كورونا

نشر مقدم البرامج الأمريكي، جيمي كيميل، على قناته على "يوتيوب" مقطع فيديو ساخرا، تظهر فيه فتاة صغيرة بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر الفيديو الذي عرض على برنامح "جيمي كيميل لايف" فتاة صغيرة تدعى ليلي، تقوم أمها بتوبيخها بسبب الاقتراب من طعام الكلب، في حين تقوم الفتاة بإنكار فعلتها.

من جانبه أشار مقدم البرامج، أن هذا الفيديو ذكره بتصرحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما ادعى أن مرض "كوفيد – 19" لا يشكل تهديدا على الأمريكيين، وبعد فترة أنكر ترامب هذه التصريحات.

وقام كيميل باستبدال وجه الطفلة ليلي بصورة ترامب المأخوذة من مؤتمر صحفي حول جائحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في شباط / فبراير الماضي قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.