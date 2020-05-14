ترامب: تفشي فيروس كورونا أظهر أن عصر العولمة قد انتهى

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر أن عصر العولمة قد انتهى، لافتاً إلى أنه لن يعيد التفاوض مجددا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين.

وطالب بفتح المدارس، وأبدى استغرابه من تحذيرات تجاه مخاطر فتح الاقتصاد، لافتاً إلى أنه تفاجأ من التصريحات التي أدلى بها مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أمام لجنة برلمانية الثلاثاء، والتي حذر فيها من مخاطر فتح الاقتصاد في وقت مبكر، واصفا جواب فاوتشي بغير المقبول، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمدارس، بحسب ما ذكر موقع "forexlive".

US president Trump: Coronavirus outbreak shows that the era of globalisation is over https://t.co/G2RA31CotF — MDL Anchor (@MdlAnchor) May 14, 2020

​واعتبر ترامب أن "الشيء الوحيد الذي سيكون مقبولا هو إذا كان الأمر مرتبطا بأساتذة ممن هم فوق سن معين، إذ بإمكان هذه الشريحة التريث لأربعة أو خمسة أسابيع إضافية. هذا مرض يستهدف أناسا في سن معينة وفي حالة صحية معينة".

كما شدد الرئيس الأميركي في تصريحات صحفية على ضرورة فتح حكام الولايات أبواب المدارس مجددا، معتبرا أن تأثير الفيروس على الشباب منخفض للغاية.