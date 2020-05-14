واشنطن تتهم "تيك توك" برفض حذف مقاطع فيديو لأطفال دون سن الـ13 

قدم عدد من المنظمات العامة في الولايات المتحدة شكوى إلى هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية لأن تطبيق "تيك توك" لم يحذف مقاطع فيديو لأطفال دون سن 13 عامًا.

ووفقا لوكالة "رويترز" لفتت بعض المنظمات العامة، بما في ذلك مركز الديمقراطية الرقمية والحملة من أجل طفولة خالية من التجارة، انتباه هيئة التجارة الفيدرالية إلى عدم امتثال تطبيق "تيك توك" لشرط حذف فيديوهات لأطفال تحت سن 13 سنة.

وجاء في نص الشكوى: "وجدنا أن تطبيق "تيك توك" لا يزال لديه عدد كبير من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وقد نشر الكثير منهم مقاطع الفيديو الخاصة بهم قبل بضع سنوات".

وفي شباط / فبراير 2019 فرضت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة مالية قدرها 5.7 مليون دولار على تطبيق "تيك توك" بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال.

وأشارت إلى أن التطبيق كان يجمع بيانات المستخدمين من الأطفال في خرق لسياسة حماية خصوصية المستخدمين الأطفال على الإنترنت، والتي تتطلب أخذ موافقة من ولي أمر الطفل ما دون سن 13 عاما.