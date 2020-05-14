تحذير أممي من "أزمة نفسية" قد تجتاح العالم بعد كورونا

حذر خبراء الصحة في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أزمة صحة نفسية تلوح في الأفق بفعل جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، رجحت مديرة إدارة الصحة العقلية في المنظمة ديفورا كيستل، خلال عرض تقرير وتقديم خط استرشادي للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19 والصحة العقلية، زيادة عدد الأمراض النفسية وشدتها، داعية الحكومات وضع هذا الأمر "في صدارة ومحور" خططها لمكافحة الجائحة.

وقالت كيستل خلال مؤتمر صحفي: "الانعزال والخوف والضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي تتسبب جميعها أو قد تكون سببا في أزمة نفسية".

وأضافت: "تضررت الصحة النفسية ورفاهية المجتمعات بأسرها بشدة بفعل هذه الأزمة وهما أولوية يتعين معالجتها على نحو عاجل".

ويلقي التقرير الضوء على عدة فئات وقطاعات في المجتمع مهددة بمشاكل نفسية وتشمل الأطفال والشباب المعزولين عن أصدقائهم ومدارسهم وكذلك العاملين في الرعاية الصحية الذين يشهدون إصابة وموت الآلاف بفيروس كورونا.

وتظهر دراسات وإحصاءات ناشئة بالفعل تأثير كوفيد-19 على الصحة النفسية والعقلية عالميا. ويقول خبراء علم النفس إن الأطفال يعانون من القلق كما زادت حالات الاكتئاب والتوتر في عدة بلدان.

ويتزايد العنف المنزلي، ويتحدث العاملون في قطاع الصحة عن تزايد الحاجة لدعم نفسي.