فرنسا تعترض على منح الأولوية لأمريكا للحصول على عقار سانوفي لعلاج كورونا

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير-روناشير، اليوم الخميس، لراديو "سود": "بالطبع لن يكون مقبولا لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، وفق وكالة "رويترز".
وأضافت أنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات أن اللقاح سيكون متاحا لكافة البلدان، التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.
من جهة أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم الخميس، إن حديثه مع رئيس شركة سانوفي "طمأنه".
وأضاف في تصريحات لقناة "سي نيوز" التلفزيونية: "أعتقد أنها كانت عبارة، حسبما فهمت، غير موفقة نوعا ما وربما أخُذت خارج السياق، وأنا مطمئن للغاية بعد حديثي مع رئيس سانوفي".© Sputnik . Sergey Malgavko
وكان الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية بول هدسون، قال أمس الأربعاء، إن جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأمريكيين أولا، لأن البلد قدم دعما ماليا للأبحاث.
وكانت الشركة قد لوحت بذلك في الأسابيع الماضية وحثت على تعزيز التنسيق الأوروبي سعيا لابتكار لقاح، قبل أن تشير فيما بعد إلى أن العقار سيكون متاحا للجميع بعدما واجهت انتقادات وبخاصة في فرنسا.
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