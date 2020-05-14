فرنسا تعترض على منح الأولوية لأمريكا للحصول على عقار سانوفي لعلاج كورونا

أعلنت فرنسا أن منح بعض الدول مثل الولايات المتحدة أولوية في الحصول على عقار لعلاج فيروس كورونا تطوره شركة "سانوفي" لن يكون مقبولا، وذلك بعدما لمحت الشركة إلى أن الأمريكيين قد يكونون أول من يحصل عليه.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير-روناشير، اليوم الخميس، لراديو "سود": "بالطبع لن يكون مقبولا لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت أنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات أن اللقاح سيكون متاحا لكافة البلدان، التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم الخميس، إن حديثه مع رئيس شركة سانوفي "طمأنه".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الفرنسية بول هدسون، قال أمس الأربعاء، إن جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأمريكيين أولا، لأن البلد قدم دعما ماليا للأبحاث.

وكانت الشركة قد لوحت بذلك في الأسابيع الماضية وحثت على تعزيز التنسيق الأوروبي سعيا لابتكار لقاح، قبل أن تشير فيما بعد إلى أن العقار سيكون متاحا للجميع بعدما واجهت انتقادات وبخاصة في فرنسا.