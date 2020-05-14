ألمانيا قد تتراجع عن إجراءات تخفيف الرقابة على حدودها

ألمح وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، إلى إمكانية التراجع وسحب تخفيفات الرقابة على حدود ألمانيا مع جيرانها، في حال عاودت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع على نحو قوي مرة أخرى.

وتحدث الوزير، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي ARD)، عن إجراءات تخفيف الرقابة على حدود ألمانيا مع جيرانها وإمكانية إنهاء الرقابة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

ولم يستبعد الوزير التراجع وسحب التخفيفات مرة أخرى في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة في المنطقة الحدودية الحد الأقصى 50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع).

وأضاف الوزير: "هذا سيحدث بتنسيق تام مع جيراننا"، بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأشار إلى أن "ألمانيا ليست جزيرة"، وتابع: "إذا ظل معدل الإصابة مناسبا أو تحسن بصورة أكبر فإننا سننهي الرقابة على الحدود في الخامس عشر من حزيران/يونيو المقبل".