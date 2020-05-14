هل أصيب بالصلع... صورة لبيكهام تثير جدلا واسعا

أثارت صورة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، نشرت في وسائل إعلام بريطانية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة الرياضي البالغ من العمر 45 عاما، تم التقاطها أثناء توجهه إلى سوبر ماركت محلي في منطقة كوتسوولدز في إنجلترا مع ابنته هاربر البالغة من العمر ثماني سنوات بدا فيها وكأن الصلع قد أصابه.

View this post on Instagram A post shared by Football 88 (@footbaall88) on May 14, 2020 at 2:58am PDT

ومن جانبهم لفت مستخدمو الإنترنت الانتباه إلى شعر بيكهام الخفيف وعبروا عن دهشتهم في التعليقات، وقال بعضهم: "إنه يبدو رثا قليلا"، "هذا سيئ أنه يعاني من الصلع"، "لهذا السبب يلتقط دائمًا صورًا مرتديا القبعات".

وفي وقت سابق، أوضح بيكهام للصحفيين أنه لا يخطط لإجراء عملية زراعة الشعر.