مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم مسلح شرقي تركيا

قتل شخصان وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف سيارة بلدية في إقليم فان شرقي تركيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مكتب حاكم الإقليم أكد في بيان، أن مسلحين نفذوا الهجوم على السيارة، أثناء عودة اثنين من موظفي البلدية، ومدني من عملية توزيع للمساعدات في حي تحت الحجر الصحي، عند الظهيرة تقريبًا.

وأضاف أن عملية بدأت لإلقاء القبض على منفذي الهجوم المسلح، مضيفًا أن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى قريب.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حزب العمال الكردستاني، هو المسؤول عن الهجوم، مضيفًا، أن تركيا ستحاسبه عليه.

وفرضت السلطات الحجر الصحي على أكثر من 100 حي وقرية وبلدة في أنحاء تركيا، في إطار إجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقدِّم المجالس البلدية ومتطوعون في تلك المناطق، مساعدات ضرورية للسكان.