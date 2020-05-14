الخارجية الأمريكية تحذر من مخاطر قبول المساعدات من "بعض الدول"

حذرت الولايات المتحدة شركاءها من مخاطر المساعدة التي تقدمها "بعض الدول" في مواجهة فيروس "كورونا"، دون تسمية تلك الدول.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، كلارك كوبر، خلال مؤتمر صحفي: "مع الأسف الشديد، هناك بعض الدول وأتباعها من التي تحاول الاستفادة بشكل غير نزيه من الوضع في البلدان المتأثرة بالفيروس، يجب على شركائنا أن يسألوا أنفسهم هل هذه مساعدة بمثابة إيثار من هذه الدول".

وأضاف كوبر، قائلا: "إن هذه المساعدات التي تتضمن تضييع السيادة وإخراج الثروات، أو دبلوماسية فخ القروض، وفقدان الحقوق على الموارد المهمة أو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، واستغلال الملكية الفكرية من خلال التجسس أو السرقة الصريحة لا يعتبر مساعدة أو دعما، وهو أمر مرفوض".

كما أكد أن الولايات المتحدة "تقدم الدعم دون شروط إضافية"، وأنها تبحث عن شركاء، وليس عن تابعين.