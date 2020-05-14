أمريكا تدعو الصين إلى وقف محاولات "سرقة أبحاث كوفيد-19"

دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجهات التابعة للصين بمحاولة سرقة البحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ودعا بكين إلى "وقف مثل هذا النشاط الخبيث"، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين محاولات الفاعلين السيبرانيين والجامعيين غير التقليديين المنتسبين لجمهورية الصين الشعبية لسرقة الملكية الفكرية الأمريكية والبيانات المتعلقة بأبحاث COVID-19".

وأضاف وزير الخارجية الامريكي: "الولايات المتحدة تدعو لجان المقاومة الشعبية لوقف هذا النشاط الخبيث".

وأمس الأربعاء، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح كورونا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) حذرت السلطات الأمريكية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلميين، الأربعاء، من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات لـ COVID-19.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إن المؤسسات التي تبحث في المرض حُذّرت من "استهداف محتمل وتسوية شبكية من قبل جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف البيان: "لقد لوحظ أن هؤلاء الفاعلين يحاولون تحديد بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة ذات الصلة باللقاحات والعلاجات والاختبارات من الشبكات والموظفين المنتسبين إلى البحوث المتعلقة بـ COVID-19 والحصول عليها بطريقة غير مشروعة".

وتابع: "إن جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات تشكل تهديدا كبيرا لجهود دولنا بالنسبة لـ COVID-19".