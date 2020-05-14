ما هي الإجراءات التي ترد بها الولايات المتحدة على مساعدات إيران لفنزويلا؟

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وقال المسؤول، بحسب "رويترز"، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن واشنطن على "درجة كبيرة من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينتيف أيكون، أمس الأربعاء، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس، يوم أمس الأربعاء، بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس/ آذار، في ميناء بندر عباس الإيراني.

وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات.

وتخضع كل من إيران وفنزويلا لعقوبات أمريكية تشمل صناعة النفط.