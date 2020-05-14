ترودو: العالم تغير حتى لو انتهى الوباء وظهر لقاح

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن على الكنديين قبول أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف العلماء لقاحا لفيروس كورونا وانتهت الجائحة.

وأضاف ترودو للصحفيين: "علينا إدراك أن الأمور ستتغير في هذا العالم، حتى بعد نهاية هذه الجائحة، وحتى بعد اكتشاف لقاح".

وأشار إلى أن "كوفيد-19 سيكون أحد الأمور التي ستحدث تغييرات في مجتمعنا. ستكون هناك تغييرات كبيرة".

وتابع: "نعرف أن هذا لن يكون صيفا مثل غيره في الماضي، مشيرا إلى أنه يستحيل منع الناس من الخروج لكن الحكومة عليها أن تساعدهم في فعل ذلك بأمان".

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاءت تصريحات ترودو بينما ترفع أقاليم كندية أكثر القيود التي كانت فرضتها بسبب تفشي الفيروس وتتحرك لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏