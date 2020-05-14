وزير الخزانة الأمريكي: ترامب بصدد البحث عن خياراته بشأن الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف مينوتشين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصدد البحث عن خياراته بشأن الصين.

كما قال الوزير الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنه كان على الصين تقديم معلومات أكثر عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتابع مينوتشين "في الوقت الحالي لا نعطي المزيد من الأموال إلى الولايات المختلفة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، بل نحتاج إلى معرفة كيف يمكن أن تؤدي المساعدات الحالية".

وانتقد وزير الخزانة الأمريكي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، واصفا إنها تريد أن تمرر المساعدات الخاصة بفيروس كورونا وفق حسابات حزبية ضيقة، لأنها لا تريد أن تعمل مع الجمهوريين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إنه يفكر في قطع كل علاقة ممكنة مع الصين.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية أنه "خاب أمله كثيرا في الصين".

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: "أرفض التحدث مع نظيري الصيني في الوقت الراهن، لقد خاب أملي كثيرا، لقد تسببوا في انتشار فيروس كورونا بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري".