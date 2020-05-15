عن طريق "الجلد" أطباء إسبان يكشفون مراحل الإصابة بكورونا

أعلن علماء إسبان في مدينة مدريد وبرشلونة عن توصلهم لطريقة علمية جديدة لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحديد مرحلة المصاب به.

ونقل موقع "Focus Online" الدراسة الإسبانية التي بات العلماء قادرين على تحديد مراحلها من خلال الأعراض التي تظهر على الجلد.

وبحسب الدراسة، فإن التحليلات أظهرت أن نحو 19% من المصابين بفيروس كورونا المستجد ظهرت لديهم أعراض جلدية على اليدين ومنها مرض يسمى "قضمة الصقيع".

كما أظهرت الدراسة أن قوة الإصابة بالفيروس تفرز طفحا جلديا يشبه جدري الماء لدى عدد كبير من المصابين.

وخلص العلماء أن البشرة والجلد قادران على تحديد قوة الفيروس ومدى تأثيره على جسم كل إنسان على حدة.