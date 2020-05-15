رسميا... أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا فيها

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء يوم الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

ووفقا لـ"رويترز"، تم إعلان انتهاء الوباء في البلد الأوروبي، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان، إن "الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي".

وأضافت أن "الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول".

وأكدت الحكومة أنه "سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى".

وأشارت إلى أنه "سيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات".

وكانت سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، قد سجلت 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏