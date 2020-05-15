مناطق يابانية تخرج من حالة الطوارئ وطوكيو تدخل مرحلة جديدة

خرجت أنحاء كبيرة من اليابان، اليوم الجمعة، من حالة الطوارئ لأول مرة منذ فرضها، في حين طلبت حاكمة طوكيو من سكان العاصمة الاستعداد للوضع "العادي الجديد" مع استمرار القيود في العاصمة ومدن كبرى.

وقالت شركتا سوفت بنك كروب وماكدونالدز إنهما ستستأنفان العمل على النحو المعتاد في 39 من مناطق اليابان الإدارية السبع والأربعين بعد رفع حالة الطوارئ عنها. وتمثل المناطق التسع والثلاثين نحو 55 في المئة من سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

ورفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ عن هذه المناطق، أمس الخميس، لكنه قال إن الإجراءات ستظل مطبقة في طوكيو وأوساكا وفي ست مناطق إدارية أخرى لحين احتواء فيروس كورونا بشكل واضح.

وتمنح حالة الطوارئ الحكام المزيد من السلطات التي تتيح لهم مطالبة السكان بالبقاء في المنزل وكذلك إغلاق المدارس والمحال والشركات لكن دون معاقبة غير الملتزمين.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء: "حتى في الأجزاء التي شهدت رفع حالة الطوارئ، نريد من الناس الامتناع عن التنقل بين المناطق قدر المستطاع ولو خلال هذا الشهر على الأقل... نأمل أن يتمكن الناس من العودة لحياتهم اليومية على مراحل"، وفقا لـ "رويترز".

وصرحت يوريكو كويكيه حاكمة طوكيو للصحفيين بأن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى نهاية مايو/ أيار على الأقل، وطرحت خارطة طريق للشروط المطلوب استيفاؤها قبل تخفيف الإجراءات. وقالت إن معدل الإصابات اليومية يتعين أن يكون أقل من 20 في حين سيجري تخفيف القيود على الشركات على مراحل.

وقالت: "يتعين أن نرسخ "وضعا عاديا جديدا"، في ضوء مكافحة طويلة الأمد للفيروس". وتابعت، قائلة: "العمل عن بعد والتنقل خلال فترات متداخلة من المفاهيم التي نرغب في استحداثها مع السكان".

ويتجه معدل حالات الإصابة الجديدة في طوكيو للتراجع في الآونة الأخيرة وبلغ العدد 30 حالة، أمس الخميس، على الرغم من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير