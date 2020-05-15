بريطانيا تسمح لشركة أمريكية بصنع اختبار الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19"

قال مسؤولو صحة، اليوم الجمعة، إن بريطانيا منحت الضوء الأخضر لشركة "أبوت لابوراتوريز" الأمريكية للأدوات الطبية لتصنيع اختبار الجسم المضاد لكوفيد-19.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بريطانيا سمحت للشركة، بعد فترة وجيزة من منحها نفس الموافقة لشركة "روش هولدنغ" السويسرية للأدوية.

وتدرس الكثير من الدول إجراء فحوص جماعية للأجسام المضادة باستخدام ملايين الأجهزة كوسيلة لتسريع وتيرة إعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة بفعل إجراءات العزل العام وكذلك لوضع إجراءات تباعد اجتماعي أكثر ملاءمة للأوضاع.