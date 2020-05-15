السفير الصيني في تل أبيب: هل يمكننا شراء إسرائيل؟

علّق السفير الصيني في إسرائيل، دو في، صباح اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه "خطر".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، صباح اليوم الجمعة، أن السفير دو في، كتب في مقالة له أن بومبيو يرى في السنوات الأخيرة أن أي استثمار صيني في إسرائيل بمثابة "خطر أمني"، وذلك مقابل انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، متسائلا، كيف يمكن القول إن "الصين تشتري إسرائيل؟".

وأفادت القناة بأن مقال السفير الصيني، حمل عنوان "التعاون الإسرائيلي الصيني هو انتصار لكلا الطرفين"، بهدف التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

שגריר סין בישראל דו ווי התייחס לדבריו של שר החוץ האמריקני פומפאו בריאיון המיוחד לכאן חדשות, ולפיהם, השקעה סינית בישראל - מסוכנת. "מקווים שחברינו יקבלו את ההחלטה הטובה ביותר עבורם", כתב השגריר במאמר שפרסם@AmichaiStein1 https://t.co/LAHxXldy9i — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال في مقابلة مع القناة العبرية "كان"، قبل يومين، أثناء زيارته لإسرائيل، إن الولايات المتحدة تخشى الاستثمار الصيني في جميع أنحاء العالم، وبأن هناك مخاطر حقيقية في التعاون الإسرائيلي الصيني، وأن الصين تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر.

ويشار إلى أن ملف الاستثمار الصيني في إسرائيل كان على رأس أولويات القضايا التي طرحها بومبيو خلال زيارته لتل أبيب، الأربعاء الماضي.