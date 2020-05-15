تحرك فتاك ضد "الدواعش" المتسللين إلى العراق من دولة عربية

تكبد عناصر "داعش" الإرهابي، المتسللون إلى العراق، من حدود دولة عربية مجاورة، خسائر فادحة سطرتها "أسود الصحراء" التي تضم أقوى المقاتلين العراقيين، في غربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية، بمشاركة المقاتلين من الحشد العشائري، في ثلث مساحة العراق، غربا، في الصحراء الحدودية بين ثلاث دول، تقدمها لتدمير فلول عناصر "داعش" الإرهابي المتسللين.

وأكد قائم مقام قضاء حديثة غربي الأنبار، مبروك حميد الجغيفي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية، وعمليات الجزيرة، والحشد العشائري، تنفذ يوميا واجبات لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في صحراء المحافظة، غربي البلاد.

وكشف الجغيفي، تواجد عناصر "داعش" الإرهابي، في صحراء الأنبار، بعد تسللهم من الحدود المفتوحة بين العراق وسوريا، لعدم ضبطها.

وأضاف الجغيفي، في كل واجب تخرج به القوات في الصحراء، وصولا إلى الحدود الدولية، مع سوريا، والأردن، والسعودية، تدمر مضافات، وأوكار، وسيارات، أو دراجات نارية لخلايا "داعش" الإرهابية النائمة.

ويشارك المقاتلون من أبناء العشائر، لاسيما من قضاء حديثة الذين قاتلوا بقوة دون السماح لـ"داعش" أن يستولي في عام 2014، على مدينتهم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل ثلث مساحة العراق، غربا.

ونفذت القوات العراقية، الخميس 7 مايو/ أيار، إنزالا نوعيا، تمكنت من خلاله من قتل إرهابيين، وتفجير مفخخات فلول "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في السابع من الشهر الجاري، بأن قوة محمولة جوا من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من قتل إرهابيين انتحاريين اثنين، وتفجر عجلتين مفخختين في الحسينيات بصحراء المحافظة، غربي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين 4 مايو/أيار، مقتل "أبو قسورة" القائد العسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لقطاع غرب الأنبار و4 من التنظيم الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" أن "القوات الأمنية المنفذة لعملية أسود الصحراء، والتي انطلقت صباح الرابع من مايو، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الأنبار، تمكنت ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة عجلة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الأبنية المتروكة".

وتمكن لواء حشد قضاء حديثة، غربي الأنبار، خلال العملية، من قتل ثلاثة قياديين من عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة المدهم، غربي القضاء.

وانطلقت القوات العراقية، صباح الرابع من الشهر الجاري، في عملية سميت بـ"أسود الصحراء" لتفتيش مناطق"وادي حوران، والحسينيات، الكعره اچ2، ووادي الحلكوم" وصولا إلى الحدود الدولية بين العراق، وسوريا، والسعودية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".