فرنسا تمدد إقامة الأجانب واللاجئين... تعرف إلى المدة

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، على قانون تمديد إقامات الأجانب واللاجئين.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن القانون الذي تمت المصادقة عليه يقضي بالتمديد للأجانب لمدة 6 أشهر وتمديد صلاحية الإقامة المؤقتة بشكل آلي لطالبي اللجوء المتواجدين في فرنسا لمدة 3 أشهر.

وجاء هذا القرار على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي حالت أمام الأجانب لإتمام كل الوثائق الخاصة بتمديد الإقامة في الوقت المحدد.

في سياق متصل، أعلنت فرنسا أن منح بعض الدول مثل الولايات المتحدة أولوية في الحصول على عقار لعلاج فيروس كورونا تطوره شركة "سانوفي" لن يكون مقبولا، وذلك بعدما لمحت الشركة إلى أن الأمريكيين قد يكونون أول من يحصل عليه.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير-روناشير، اليوم الخميس، لراديو "سود": "بالطبع لن يكون مقبولا لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت أنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات أن اللقاح سيكون متاحا لكافة البلدان، التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، يوم الخميس، إن حديثه مع رئيس شركة سانوفي "طمأنه".