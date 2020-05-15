تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاجئي الروهينغا في بنغلاديش

رصدت السلطات في بنغلاديش، أمس الخميس، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مخيم للاجئي الروهينغا، جنوبي البلاد، يعيش فيه أكثر من مليون شخص.

وقال مسؤول كبير في بنغلادش ومتحدثة باسم الأمم المتحدة إن لاجئا من عرقية الروهينغا وشخصا آخر ثبتت إصابتهما بالفيروس. وهذه أول مرة يتم فيها تأكيد رصد الفيروس في المخيمات ذات الكثافة السكانية الأعلى من معظم المدن المكتظة في العالم، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال محبوب علام تالوكدر، مفوض شؤون إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم: "نقلا اليوم إلى مركز للعزل بعد أن جاءت نتيجة فحصهما إيجابية".

وشهدت بنغلادش تسارعا في وتيرة انتشار الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت السلطات حتى الآن 18863 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس و283 حالة وفاة.

وكان موظفو إغاثة قد حذروا من كارثة إنسانية محتملة إذا حدث انتشار كبير للفيروس في مخيمات اللاجئين خارج كوكس بازار، حيث يعيش ما يتراوح بين 60 ألفا و90 ألفا في كل كيلومتر مربع.