ربع مليار شخص في أفريقيا معرضون للإصابة بكورونا خلال عام

قال علماء في منظمة الصحة العالمية إن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرت نتائجها صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا

وأضافت الدراسة أن 5.5 مليون شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.