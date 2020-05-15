كشفت بيانات وأرقام صادرة من وزارة المال التركية، اليوم الجمعة، عن عجز قياسي في موازنة تركيا المالية، حيث سجل خسارة بنحو 43.2 مليار ليرة تركية خلال شهر أبريل/نيسان الفائت.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن البيانات التركية أن هذا العجز ارتفع بنسبة 136% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، فقد بلغت الميزانية التركية خلال شهر مارس/مارس نحو 43.7 مليار ليرة تركية، وبالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان من العام الماضي الذي سجل عجزا بنحو 18.3 مليار ليرة تركية.

وكان معدل البطالة قد بلغ 14.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام السابق. وتراجعت البطالة غير الزراعية إلى 15.4 في المئة في فترة الأشهر الثلاثة من 15.7 في المئة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وارتفعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.7 في المئة من 12.6 في المئة قبل شهر.