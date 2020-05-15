إسرائيل تتقدم بطلب براءة اختراع لمضادات فيروس كورونا

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، ظهر اليوم الجمعة، بأن إعلان المعهد الإسرائيلي عن براءة اختراع لمضادت فيروس كورونا، يأتي كجزء من تطوير دواء فعال للمرض.

المعهد البيولوجي الاسرائيلي يقدم طلب براءة الاختراع لمضادات الكورونا https://t.co/cvp2twTqYa — مكان الأخبار (@News_Makan) May 15, 2020

وذكرت أن التطوير في مراحله الأولى، حيث سيستغرق عدة أشهر، وربما أكثر، إذ وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تلك الخطوة بأنها إضافية وهامة في الطريق لتطوير دواء للمرض، مشيرا إلى أن خبراء المعهد يعملون على مدار الساعة للوصول إلى حل ينقذ حياة البشر.

وفي السياق نفسه، كتبت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية، تغريدة جديدة، اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أكمل عملية تقديم طلب براءة الاختراع لثمانية أجسام مضادة لفيروس كورونا، في إطار عملية تطوير الدواء للفيروس.

أعلن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أنه أكمل عملية تقديم طلب براءة الاختراع لثمانية أجسام مضادة لفيروس كورونا في إطار عملية تطوير الدواء للفيروس. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق تطوير الدواء. يعمل طاقم المعهد على مدار الساعة لإيجاد حل ينقذ حياة البشر pic.twitter.com/42VphZAZpU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 15, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.