تقرير أمريكي يكشف المخاطر والصعوبات في حال نشوب حرب مع روسيا والصين

وجاء في التقرير: "على الرغم من أن الصين وروسيا ليس لديهما قدرات إنتاجية على غرار القوات المسلحة الأمريكية، فمن المرجح أن تتقدم هاتان الدولتان على الساحة المحلية والتفوق العددي المحلي".

والحديث يدور هنا بشكل خاص عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية والأسلحة الفرط صوتية، بالإضافة إلى القدرة على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن كوريا الشمالية وإيران يشكلان تهديدا على الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة "we are the mighty" الأمريكية، قد توقعت سيناريو محاكاة انفجار قنبلة نووية بقوة 10 آلاف ميغاطن فوق موسكو باستخدام أداة محاكاة "نيوك ماب"، التي تسمح بتقييم عواقب الانفجار وتبعاته.