زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن زلزالا قويا ضرب غرب ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر أن قوة الزلزال بلغت 6.4 على مقياس ريختر.

Prelim M6.4 Earthquake Nevada May-15 11:03 UTC, updates https://t.co/XyHkH4yVrs — USGSted (@USGSted) May 15, 2020

وأوضحت أنه "تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.03 بالتوقيت المحلي للولاية.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 57 كيلومترا شمال غرب مدينة تونوب بولاية نيفادا الأمريكية، ويتواجد على عمق 7.6 كيلومتر.

يتبع...