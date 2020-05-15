البنتاغون يكشف معلومات جديدة عن اللقاء مع "الأجسام المجهولة الغريبة"

تحتوي المستندات الجديدة على تفاصيل مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، تم الكشف عن لون الجسم الأول وكان أبيض ويشبه إلى حد ما صاروخا أو طائرة دون طيار، بينما لم يتمكنوا من تحديد هوية الجسم الثاني، والثالث يشبه حقيبة فضية اللون، حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "درايف" الأمريكية، والتي نشرت 8 وثائق مصدرها وزارة الدفاع الأمريكية.

وأضافت الوثائق أن مسؤولي الدفاع الأمريكية يشعرون بالقلق من ظهور الأجسام الغريبة بشكل دوري قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة على مدى سبع سنوات، حيث تجري القوات الجوية الأمريكية تدريبات.

وفي نفس الوقت، لم يتم الكشف عن مصدر هذه الأجسام الغريبة وأين اختفت بعد ذلك.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ثلاثة مقاطع فيديو، بعد رفع السرية عنها، التقطها طيارون تابعون للبحرية تظهر تفاعلهم مع "ظواهر جوية غير محددة".

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

ووقعت حادثة 2004 على بعد نحو 100 ميل في المحيط الهادئ، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي أبلغت لأول مرة عن الفيديو في عام 2017. وتم إرسال طيارين مقاتلين في مهمة تدريب روتينية للتحقيق في طائرات مجهولة الهوية كانت سفينة بحرية تتبعها لأسابيع.