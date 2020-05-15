تسجيل
13:30 GMT15 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست

    بعد تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة… نتنياهو يستحدث وزارات إرضاء لحلفائه

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة (58)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/76/1044727608_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_00e526be9be3d381e1c7b5747fe46b30.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005151045440792-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87/

    في خطوة لدفع عجلة الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، استحدث بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزارات جديدة، قبيل الإعلان عن تنصيب الحكومة يوم الأحد المقبل.

    وأفادت صحيفة "معاريف"، ظهر اليوم الجمعة، بأن نتنياهو لجأ إلى استحداث وزارات جديدة لإرضاء حلفائه من داخل حزبه "الليكود" وخارجه، وللحيلولة دون فشل جهوده المضنية في تشكيل الحكومة الجديدة.

    سبق أن أُعلن مساء أمس الخميس تأجيل تنصيب حكومة الوحدة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، الذي كان مزمعا اليوم نفسه، إلى يوم الأحد، بسبب خلاف نشب في آخر لحظة بشأن تعيينات الوزراء.

    وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" قد أصدرا بيانا مشتركا أفادا من خلاله بتأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد المقبل، حيث وافق الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، على التأجيل من أجل منح نتنياهو مزيدا من الوقت لتوزيع المناصب الوزارية على أعضاء في حزبه ليكود.

    وأكدت القناة العبرية الـ"12" أمس الخميس، أنه استمرارا للدراما السياسية في البلاد، فقد أدى تأجيل توزيع الحقائب الوزارية إلى  تأجيل الإعلان عن تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة الـ 35 في تاريخ إسرائيل، وحلف اليمين الدستوري، ليوم الأحد المقبل، بعدما أدى تململ وزراء في حزب "الليكود" الحاكم من توزيع الحقائب الوزارية إلى الإعلان عن تأجيل تنصيبها إلى يوم الأحد المقبل، فضلا عن سحب رئيس الكنيست، بيني غانتس، استقالته.

    وأفادت "معاريف" العبرية بأن نتنياهو، بعد تأجيل التنصيب ليوم الأحد، قام بمشاروات وجهود مكثفة لتوزيع الحقائب الوزارية على حلفائه، حيث استحدث وزارتين فقط، حتى الآن - انتظارا للإعلان النهائي لتشكيلة الحكومة يوم الأحد المقبل.

    وأشارت إلى أنه لا يزال نتنياهو يواجه صعوبات في تعيين شخصيات قيادية من حزبه في مناصب وزارية، خاصة وأن بعضهم يرفض الحقائب المقترحة عليهم، ليتم الإعلان عن تنصيب الحكومة الأحد المقبل.

    فقد استحدث نتنياهو وزارة جديدة، تحت مسمى "علاقة الحكومة مع الكنيست" لصالح عضو الحزب الحاكم "حزبه الليكود" دافيد أمسالم، الذي سيتولى أيضا المسؤولية عن مشروع "السايبر" أو إسرائيل الرقمية، وسلطة الشركات العامة وديوان الخدمة المدنية. وذلك بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم".

    ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن من خلالها تعيين "دودي أمسالم" في وزارة جديدة، تحت عنوان علاقة الحكومة بالكنيست، آملا مساعدته على استقرار الائتلاف الحكومي الجديد، عبر علاقة جيدة بين الحكومة والكنيست الإسرائيلي.

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب خلاف على المناصب الوزارية

    وقرر نتنياهو إرضاء لحليفته، أورلي ليفي أباكسيس، زعيمة حزب "جيشر/الجسر"، استحداث وزارة جديدة، تحت مسمى "التعزيز المجتمعي".

    وأوضحت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس، الخميس، أن الوزارة الجديدة لأورلي ليفي أباكسيس، ستعمل على النهوض بالمجتمع، ومواجهة قضايا مجتمعية عدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

    والمفترض، حتى الآن، أن يصل عدد وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة رقم 35، إلى 34 وزيرا، وأكثر من 20 نائبا لوزراء في حكومة هي الأكبر منذ سنوات طويلة.

    ومن المقرر أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا بموجب اتفاق ائتلافي مع بيني غانتس، خصمه السابق في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط، قبل أن يتولى غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، المنصب.

    ويُنهي اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، وشهدت إجراء ثلاثة انتخابات غير حاسمة.

    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    الموضوع:
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة (58)

    انظر أيضا:

    في زيارته الخاطفة لإسرائيل… ماذا بحث بومبيو مع نتنياهو وغانتس؟
    الإمارات ترد على تصريحات نتنياهو حول فلسطين
    بموافقة 72 عضوا… الكنيست الإسرائيلي يرشح نتنياهو رسميا لتشكيل حكومة جديدة
    الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, نتنياهو, بيني غانتس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سو-30إس إم التابعة لفرقة الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا الروسية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    برلين تشكر الجيش السوفيتي...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    إنفوجرافيك
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك