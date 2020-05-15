أردوغان يتوعد "الأوغاد" بالمحاسبة على "الهجوم الغادر"

وكانت ولاية "وان" قد أعلنت، أمس الخميس، في بيان، أن هجوما مسلحا استهدف سيارة تقل أفرادا من "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" كانوا عائدين من قضاء "أوز ألب" عقب تقديمهم المساعدات لأهالي المنطقة في إطار تدابير مكافحة كورونا، إذ اقترب مسلحون من سيارة المجموعة، وفتحوا النار عليها ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

#عاجل | #أردوغان: الهجوم الغادر على موظفي مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي يكشف الوجه البشع للمنظمة الإرهابية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2020

وأضاف أردوغان في كلمة له، اليوم الجمعة: "سنكافح حتى النهاية التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم الذين يستهدفون أرواحنا ووحدتنا. سنحاسب هؤلاء الأوغاد على الهجوم الغادر كما فعلنا في السابق. أتمنى من الله الرحمة لأخوينا اللذين استشهدا في الهجوم على مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي".

#عاجل | #أردوغان: سنكافح حتى النهاية التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم الذين يستهدفون أرواحنا ووحدتنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2020

وأوقفت السلطات الأمنية التركية، اليوم، 38 شخصا على خلفية الهجوم، يشتبه في صلتهم بالهجوم، من بينهم رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في قضاء "أوز ألب" الذي وقع الهجوم فيه و5 إداريين آخرين.

ولفتت إلى استمرار التحقيق مع الموقوفين فيما تواصل قوات الأمن عملياتها بالمنطقة.

ومجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" تشكلت في جميع الولايات التركية بتعليمات من وزارة الداخلية لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والمحتاجين، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة الفيروس.