ووهان الصينية تكشف نسبة فحص سكان بؤرة تفشي الفيروس

قالت وسائل إعلام رسمية إن مدينة ووهان الصينية أجرت اختبارات لأكثر من 3 ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أبريل/ نيسان، وستركز الآن على فحص باقي السكان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، في تقرير نشر في ساعة متأخرة من يوم الخميس، إن إجراء فحوصات لجميع سكان المدينة ينبغي أن يعطي السلطات مؤشرا واضحا على عدد الحالات الحاملة للفيروس ولم تظهر عليها أعراضه، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الشركات والمدارس.

وذكرت وكالة شينخوا عقب اجتماع لحكومة ووهان أن الاولوية ستمنح للسكان الذين لم يخضعوا للاختبار من قبل وكذلك لمن يعيشون في مجمعات سكنية شهدت تسجيل حالات إصابة سابقة وأيضا المقيمين في مناطق قديمة أو مكتظة بالسكان.

وزادت المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات مطلع هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ووهان سلسلة من الإصابات هي الأولى منذ رفع حالة العزل العام على المدينة في الثامن من أبريل نيسان. والحالات الأخيرة كانت لحاملين للفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في 11 مايو/ أيار نقلا عن وثيقة داخلية أرسلت لمسؤولي الأحياء أن المدينة تخطط لإجراء حملة فحوصات للحمض النووي بمختلف مناطقها على مدى عشرة أيام. وسيعني هذا إجراء ملايين الاختبارات في إطار زمني ضيق.

وإذا كان تقرير شينخوا عن إجراء 3 ملايين اختبار منذ أبريل/ نيسان يستند أيضا إلى أرقام لجنة الصحة، فقد يشير ذلك إلى أنه تم إجراء ما يصل إلى 1.2 مليون اختبار في 14 يوم من مايو /أيار وحده.

ويقول خبراء إن حملة الاختبارات الجماعية تجرى على نطاق لم يسبق له مثيل وهو ما يكشف مدى القلق من حدوث موجة ثانية، بينما يحذر آخرون من الأخطاء المحتملة التي قد تقع أثناء إجراء الفحوص بسبب الكم الهائل من عمليات سحب العينات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو/ أيار ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في بر الصين الرئيسي حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات عند 4633 دون تغيير.