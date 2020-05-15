بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام بوتائر مختلفة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتائر مختلفة في مناطق معينة.

وأضاف: "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتائر مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".

وتابع، بحسب وكالة "رويترز": "ليس لدي علم بأي خطط في الوقت الراهن لتطبيق ذلك فيما يتعلق بالمدارس".