زيادة أسعار المخدرات في فرنسا بسبب إجراءات العزل العام

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حالة العزل العام المفروضة في فرنسا لمواجهة تفشي فيروس كورونا أدت إلى انخفاض حاد في تجارة المخدرات وارتفاع كبير في أسعارها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحفي، إن تجارة المخدرت شهدت انخفاضا بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في فرنسا، بينما قالت المسؤولة في إدارة مكافحة تجارة المخدرات ستيفاني شربونييه إن الأسعار قفزت بنسبة بين 30 و60 بالمئة.

وقالت شربونييه "لاحظنا زيادة كبيرة في الأسعار"، مضيفة أن تجار المخدرات حاولوا الالتفاف حول إجراءات العزل العام باستخدام خدمة التوصيل إلى المنازل والبيع من السيارات.

وفرضت فرنسا حالة العزل العام في 17 مارس/ آذار وانضمت إلى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والنمسا وألمانيا في تشديد الرقابة على الحدود. وبدأت البلاد رفع حالة العزل العام تدريجيا منذ 11 مايو/ أيار.

وأدى نقص المخدرات إلى زيادة العنف واندلاع معارك على النفوذ في عدة مناطق.

وقالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الشهر الماضي إن المجرمين يستخدمون خدمات توصيل الطعام كغطاء لنقل المخدرات وغيرها من السلع غير القانونية خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل لجوء البلدان في أنحاء العالم إلى فرض حالة العزل العام لكبح تفشي الفيروس.