الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا عبر العملات

وقالت المنظمة عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إنه "لا يوجد حاليا، أي دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية".

وأضافت الصحة العالمية "ولكن: لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله".

كما أكدت المنظمة على "غسل الأيدي بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 300 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تجاوز عدد المصابين فيها 84 ألفا.