شوارع بلا سيارات في لندن لتشجيع المشي وركوب الدراجات... صور

قال رئيس بلدية لندن، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر سير السيارات بشوارع وسط العاصمة البريطانية لتشجيع المواطنين على ممارسة المزيد من المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأقلم مع قيود التباعد الاجتماعي.

وقال صادق خان إن الخطة التي تشمل الطرق الرئيسية عبر لندن ستحول أجزاء من وسط المدينة إلى واحدة من كبرى المناطق الخالية من السيارات في أي عاصمة حول العالم.

وتابع قائلا "مرض كوفيد-19 يشكل أكبر تحد لشبكة النقل العام في لندن". وفقا لـ "رويترز".

Cycled home from work tonight - London may feel busier by day but it’s still eerily quiet by night #lockdownlondon pic.twitter.com/fpFbXeHHIt — sophieraworth (@sophieraworth) May 14, 2020

وأضاف خان "سيتطلب الأمر جهدا هائلا من كل سكان لندن للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الآمن في وسائل النقل العام بالتزامن مع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا".

وقالت الهيئة إن شرط البقاء على بعد مترين من الأشخاص الآخرين سيعني أن الحافلات وقطارات مترو الأنفاق سوف تستطيع فقط استيعاب ما بين 13 و15 بالمئة من العدد الطبيعي من الركاب، حتى مع استئناف خدماتها بالكامل.

New walking and cycling corridors are planned for 👇



🚲 London Bridge ➔ Shoreditch

🚲 Euston ➔ Waterloo

🚲 Old Street ➔ Holborn



We’re supporting sustainable travel as London begins to recover from coronavirus#LondonTogetherhttps://t.co/FBj2qTiZDG pic.twitter.com/8iIq3qv0c8 — Transport for London 🚶🚴 (@TfL) May 15, 2020

وقال خان إن كثيرا من سكان لندن سيتعين عليهم بالتالي المشي وركوب الدراجات من أجل التنقل في المدينة.