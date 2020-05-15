تمديد تدابير الحجر الصحي في نيويورك حتى 13 يونيو

مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الجمعة، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران/ يونيو، وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.

نيويورك- سبوتنيك. ووفقا لتوجيهات كومو، يبدأ تخفيف التدابير التقييدية يوم الجمعة في خمسة أجزاء من الولاية: وسط نيويورك، موهوك فالي، الشمال، بحيرات الأصابع، والطبقة الجنوبية.

وكتب كومو في وقت سابق على تويتر: "وسط نيويورك، موهوك فالي، شمال البلاد، بحيرات الأصابع، والطبقة الجنوبية على استعداد لإطلاق المرحلة الأولى من إعادة فتح [المؤسسات]".

وقال كومو يوم الخميس، إن المرحلة الأولى من إعادة فتح الأعمال والمؤسسات في هذه المناطق بدأت. ووفقاً للمرحلة الأولى من خطة الحاكم، فإن الأولوية تعطى لمشاريع البناء والزراعة والتصنيع وتجارة الجملة. ويجري تخفيف القيود المفروضة على الحراجة وصيد الأسماك.

وفى الوقت نفسه مدد الحاكم إجراءات الحجر الصحي لبقية مناطق الولاية حتى 13 يونيو / حزيران عدا مدينة نيويورك.

ولا تزال نسبة الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية هي الأسوأ في مدينة نيويورك. حيث سجلت السلطات، في وقت سابق، وفاة 157 شخصا في ولاية نيويورك خلال 24 ساعة.

ووفقاُ لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 1.4 مليون إصابة وأكثر من 85 ألف حالة وفاة في البلاد.

وفي وقت سابق، توقع خبراء معهد المؤشرات الطبية والتقييم في جامعة واشنطن، أن يصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 147 ألف شخص بحلول أوائل شهر آب/أغسطس.