بوريل: تكرار الرسالة لتركيا عن "أعمالها غير الشرعية في البحر المتوسط"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا اليوم، على تكرار الرسالة لتركيا عن أعمالها غير الشرعية في البحر المتوسط.

سبوتنيك. وأضاف بوريل في تصريحات عقب الاجتماع، أن الاستقرار المتزعزع كان متواجد في بعص المناطق مثل ليبيا وجائحة كورونا زادت من الأمر، "ونحن منخرطين لحث جميع الأطراف لعدم زعزعة الأوضاع".

وتابع "ناقشنا اليوم للشرق الأوسط وانتشار فيروس كورونا والحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "قلقون من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس وكذلك ما سيجلبه من عواقب للهجرة وناقشنا الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني".