نيويورك تفتح الشواطئ جزئيا في يوم الذكرى

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الجمعة، إن نيويورك ستنضم إلى الولايات المجاورة، نيوجيرزي وكونيتيكت وديلاوير، في إعادة فتح الشواطئ جزئيا في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى.

يأتي إعلان كومو غداة إعلان حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي، أنه سيفتح الشواطئ في بداية عطلة الصيف التقليدية من 23 إلى 25 مايو/ أيار؛ بحسب "رويترز".

مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في وقت سابق من اليوم، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران/ يونيو، وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.

Beaches in New York, New Jersey, Connecticut and Delaware will open Memorial Day weekend at a reduced capacity, Gov. Andrew Cuomo said https://t.co/gb43RnXwrr pic.twitter.com/vD1Re5Ylkx — The New York Times (@nytimes) May 15, 2020

ولا تزال نسبة الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية هي الأسوأ في مدينة نيويورك. حيث سجلت السلطات، في وقت سابق، وفاة 157 شخصا في ولاية نيويورك خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، توقع خبراء معهد المؤشرات الطبية والتقييم في جامعة واشنطن، أن يصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 147 ألف شخص بحلول أوائل شهر آب/ أغسطس.