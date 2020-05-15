دخلت البلاد عبر عملية سرية... ضم امرأة من أصل إثيوبي للحكومة الإسرائيلية

ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، يوم الأحد المقبل، بعد تأخيرات بسبب التعديلات الوزارية على الحكومة المقترحة. وتم تعيين بنينا، التي تنتمي إلى حزب "الأزرق والأبيض" الوسطي الذي يتزعمه بيني غانتس، كوزيرة للهجرة.
غالبًا ما يشكو المجتمع "الإسرائيلي الإثيوبي-اليهودي" من التمييز. أدت حوادث استخدام الشرطة للقوة ضدهم - بما في ذلك إطلاق النار المميت - إلى احتجاجات واسعة في الشوارع واشتباكات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
يعد هذا المجتمع البالغ عدد أفراده 140 ألفًا من بين أفقر المجتمعات في البلاد ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، نجح العديد من الجيل الثاني من الإثيوبيين الإسرائيليين في جميع أنحاء المجتمع، ووصلوا إلى مواقع بارزة في الجيش والقضاء والسياسة.
Israel gets first Ethiopia-born minister, in Pnina Tamano-Shata https://t.co/Jrpqwp3A2W Hope #PninaTamanoShata climbs up the rungs of the political ladder to become the prime minister one day. Congrats. @gantzbe #bennygantz BonBond #Israel #Ethiopia #Eritrea #uk #USA #Canada @AP— The AngloIndian at Sir Robert Stanes High School (@SirRobStanes) May 15, 2020
جاءت بنينا البالغة من العمر 39 عامًا إلى إسرائيل في سن الثالثة كجزء من عملية إخلاء درامي لليهود الإثيوبيين من السودان والملقبة بعملية "موسى".
كانت هي وإخوتها الخمسة ووالدها من بين نحو 7 آلاف يهودي إثيوبي نقلتهم إسرائيل جواً من البلاد بين نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1984 ويناير/ كانون الثاني عام 1985. وجاءت والدتها بعد ذلك بعدة سنوات.
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