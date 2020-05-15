بومبيو يتوعد "هواوي" مجددا: "إنها تهدد الأمن القومي الأمريكي"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض قود على تصدير المنتجات الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية، لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وفقا له.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزير اليوم الجمعة:

"الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض القيود على معظم الصادرات الأمريكية لهواوي والشركات التابعة لها على القائمة (السوداء) بسبب الأنشطة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في 17 نيسان الماضي إن دور الصين في جائحة فيروس كورونا العالمية من المرجح أن يجبر الدول على إعادة التفكير في بنيتها التحتية للاتصالات، بما في ذلك اعتماد شبكات هواوي 5G الصينية.

وردا على سؤال حول استخدام تقنية هواوي للجيل الخامس، قال بومبيو لشبكة "فوكس بيزنيس": "أنا واثق جدا من أن هذه اللحظة التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في الشفافية والانفتاح والتعامل مع البيانات بطريقة مناسبة، سوف تدفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في ما كانوا يفعلونه فيما يتعلق ببنية الاتصالات الخاصة بهم".

وتابع: "وعندما تأتي هواوي تطرق الباب لبيع معداتها، سيكون لديهم منظور مختلف يمكنهم من خلاله دراسة هذا القرار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، ما أدى إلى انتشاره في العالم.