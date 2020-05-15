تركيا تعلن حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام

أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة 15 مايو/أيار، تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام.

وأشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى حظر التجول سيبدأ سريانه في 15 ولاية لمدة 4 أيام.

وأوضحت الوكالة التركية أن حظر التجول سيستمر من 16 مايو حتى يوم 19 مايو الجاري، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في تلك المناطق.

#عاجل | #تركيا.. بدء سريان #حظر التجوال في 15 ولاية لمدة أربعة أيام من 16 إلى 19 مايو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2020

​وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال كلمة متلفزة أنه في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة.

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية.