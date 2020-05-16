أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ليل الجمعة السبت، وفاة مندوب إيران لدى منظمة أوبك، حسين كاظم بور، عن عمر ناهز 68 عاما.

طهران - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، توفي كاظم بور بمستشفى في طهران، بعد أن دخل في غيبوبة أوائل شهر مايو بسبب نزيف في الدماغ.

ويعد كاظم بور أردبيلي، من الشخصيات المهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات.

كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات، بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.