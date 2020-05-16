واشنطن تخصص ثلاثة تريليونات دولار لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد

تبنى مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الجمعة، مقترحا ديمقراطيا يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليونات دولار من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في وقت لا يتوقّع أن يمر في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهورية.

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على النص بأغلبية 208 أصوات مؤيدة، ومعارضة 199، وصوت 14 ديمقراطيا ضد النص، فيما أيده جمهوري واحد.

ويتضمّن مشروع القانون هذا حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأمريكيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة.

كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة فحوص "كوفيد-19" وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: "وافِقوا على هذا القانون من أجل منح العائلات الدعم الذي تحتاجه، إنّ الأمر يتعلّق بالشعب الأمريكي. هذه عائلاتنا. إنها تعاني، وهي بحاجة إلى المساعدة، لدينا الوسائل وإمكانيّة القيام بذلك".

وقبل يوم، كانت بيلوسي قالت إنّ المقترح الديمقراطي هذا يصلح لبدء مفاوضات مع الجمهوريين.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع 4 قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.