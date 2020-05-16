بعد إجراءات المراقبة الأمريكية... الصين: أعمال ترامب تدمر شبكات الإنتاج العالمية

طالبت بكين الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، بوضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية".

يأتي ذلك بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل، بحسب موقع "العربية".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأكدت الخارجية الصينية أن أعمال ترامب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها "تهديداً للأمن القومي"، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إن "هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير".

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت "بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة" بفضل الدراية الأمريكية في البرمجيات والتكنولوجيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة فرض قيود على تصدير المنتجات الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية، لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وفقا له.

وتتعرض هواوي لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.