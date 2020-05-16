محام: إيران تحكم بالسجن 6 سنوات على الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه

صرح محامي الباحثة الإيرانية الفرنسية، فاريبا عادلخاه، اليوم السبت، بأن إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

وقال سعيد دهقان محامي عادلخاه لرويترز: "المحكمة حكمت عليها بست سنوات، قدمنا استئنافا وإذا تم قبوله فسيتم تخفيف الحكم لخمس سنوات".

وكشف المحامي، في وقت سابق، عن أن إيران أسقطت في يناير/ كانون الثاني اتهامات بالتجسس بحق عادلخاه لكنها ظلت في السجن بسبب اتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مارس/آذار الماضي، عن إطلاق سراح الباحث الفرنسي الموقوف في إيران رولان مارشال، الذي كان مسجونا منذ يونيو/ حزيران 2019.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إنه "من المقرر أن يصل رولان إلى فرنسا‭‭ ‬‬يوم السبت 21 مارس عند منتصف النهار تقريبا".

وأشار المسؤول، إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث السلطات الإيرانية على الإفراج أيضا عن المواطنة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي لا تزال مسجونة هناك".

وذكرت السلطة القضائية، أن فرنسا أفرجت عن جلال روح الله نجاد وهو مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية لانتهاكه العقوبات. وقال إن إيران أفرجت عن مواطن فرنسي لكنه لم يفصح عن اسمه.