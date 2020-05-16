مقتل 23 عاملا في حادث بالهند لدى محاولتهم العودة لبلداتهم... فيديو وصور

وقع حادث تصادم بشمال الهند، اليوم السبت، بين شاحنتين إحداهما مكتظة بعمال وافدين كانوا يحاولون الوصول لبلداتهم وسط إجراءات عزل عام لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مما أسفر عن مقتل 23 على الأقل وإصابة 35.

وقال أبيشيك سينغ مينا رئيس الإدارة المحلية في منطقة أوريّا في ولاية أوتار براديش إن الحادث وقع قبل طلوع النهار عندما صدمت شاحنة العمال شاحنة أخرى كانت متوقفة أمام مكان لتقديم الطعام.

وأضاف لـ "رويترز" عملية الإنقاذ اكتملت تقريبا. لقي 23 شخصا مصرعهم في الحادث". وذكر أن 20 من المصابين يعانون من جروح خطرة بينما إصابات الباقين طفيفة.

وجاء معظم العمال الوافدين الذين كانوا بالشاحنة من ولايات بيهار وجاركاند والبنغال الغربية.

24 people were brought dead, 22 have been admitted & 15 who were critically injured have been referred to Saifai PGI. They were going to Bihar & Jharkhand from Rajasthan: Archana Srivastava, Chief Medical Officer (CMO) Auraiya https://t.co/YKsoS6Jit6 pic.twitter.com/W9FZKYvjHl — ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2020

ومع توقف الكثير من الأعمال ووسائل المواصلات العامة في ظل إجراءات العزل العام، يضطر عدد كبير من العمال الوافدين إلى المدن للسير أو الركوب مع غرباء على الطريق أو التكدس في شاحنات في محاولة للعودة لقراهم وبلداتهم.