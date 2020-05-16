وزير الدفاع التركي ينفي سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أكار في مقابلة تلفزيونية، إن "القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية".

وأكد "أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وأوضح الوزير أن "الدور التركي في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري".

وحول وقوع خسائر بصفوف الجيش التركي في ليبيا، أجاب أكار "ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم.. وإننا نتخذ كافة التدابير في هذا الإطار".

وأفاد أكار بأن الليبيين حققوا نجاحا كبيرا من حيث الحفاظ على وحدة الصف وسلامة أراضيهم، بعد إطلاق تركيا خدماتها الاستشارية وتدريباتها وتعاونها مع الحكومة الليبية.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قد قال في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن القوات التركية موجودة على الأرض في ليبيا وإنه تم قتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في العاصمة الليبية طربلس".