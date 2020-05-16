اعتقال متهم في عمليات إبادة جماعية بعد مرور 25 سنة

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.
وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش اليوم السبت. وفقا لـ "رويترز".
#GenocidedeTutsi: Félicien Kabuga, Un des principaux accusés encore en Fuite, arrêté près de Paris! #Kabuga 🙏🇷🇼 @Ibuka_Rwanda @Radiotv10rwanda pic.twitter.com/qoZIi6yvZR— IMFURAYACU Jean Luc (@imfuraluc10) May 16, 2020
في شهر أبريل/ نيسان 2018، نشر ضابط سابق في الجيش الفرنسي، هو غيوم أنسيل، كتابا تحت عنوان "رواندا، نهاية الصمت" بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتلك الأحداث، تحدث فيه كشاهد عيان قضى 50 يومًا ضمن البعثة العسكرية الفرنسية في كيغالي.
INKURU Y'AKA KANYA: Félicien #Kabuga yafatiwe i #Paris mu #Bufaransa— BBC News Gahuza (@bbcgahuza) May 16, 2020
Yari mu bantu bashakishwa cyane ku isi akekwaho kuba umwe mu bari ku isonga rya Jenoside mu #Rwanda mu 1994. https://t.co/Z1sDZ1LKZx pic.twitter.com/jhh0ALJy2J
وتسعى فرنسا إلى تطبيع علاقاتها مع رواندا، إلا أنها فشلت في ذلك في العديد من المرات، وكانت باريس قد دعمت اختيار منظمة الفرانكفونية في قمتها الـ17 التي عقدت في يريفان ، وبإجماع الأعضاء، وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو لشغل منصب الأمين العام للمنظمة للسنوات الأربعة القادمة، وذلك خلفًا للكندية ميكايل جان التي فقدت دعم بلادها.
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