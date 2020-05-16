وسط موجة حارة... كيف عاد اليونانيون للشواطئ في ظل كورونا... صور وفيديو

تدفق اليونانيون، اليوم السبت، إلى الشواطئ بعد أن عاود أكثر من 500 شاطئ النشاط في وقت تسعى فيه البلاد للمواءمة بين حماية الناس من كوفيد-19 وإحياء قطاع السياحة الذي يعتمد عليه الكثيرون في معيشتهم.

وبالنسبة للكثيرين كان ارتياد الشواطئ أول وجود لهم في مكان عام كبير منذ البدء في تخفيف قيود العزل العام في اليونان في وقت سابق من الشهر الجاري وواكب ذلك أول موجة حارة هذا العام.

وتعين على رواد الشواطئ العمل بقواعد التباعد التي تطلبت أيضا وجود مسافات بين المظلات.

ولم يسمح لأكثر من 40 مصطافا بالوجود في مكان مساحته ألف متر مربع بينما يبعد صاري المظلة عن الآخر أربعة أمتار على ألا تقترب المظلة من الآخرى أقل من متر طبقا لكتيب أصدرته الحكومة مزود برسوم بيانية.

واصطف الناس منذ الصباح الباكر لأخذ مكانهم تحت الشمس.

People flock to Alimos beach in Athens as Greece reopens its beaches



📷 Lefteris Partsalis/Xinhua/Newscom/Cover Images pic.twitter.com/2BTwXnbif3 — Cover Images (@cover_images) May 15, 2020

وقال يانيس تينتوماس وهو في السبعينيات من العمر بعد أن جلس تحت مظلة "هذا أفضل شيء لنا نحن كبار السن... أن نأتي ونسترخي قليلا بعد أن كنا في العزل". وفقا لـ"رويترز".

وكانت دول سياحة أخرى، قد أعلنت أنها تستعد لافتتاح الفنادق والمنتجعات أمام الحركة السياحة الداخلية في ظل خطط للتعايش مع الفيروس مع الالتزام بالاجراءات التي تحافظ على الصحة العامة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏